StuttgartMehr als zwanzigmal am Tag blockieren unberechtigte Personen die Behindertenparkplätze in Stuttgart. 7383 Verstöße dieser Art hat das Ordnungsamt bis kurz vor Weihnachten 2018 registriert und mit einem Bußgeld von 35 Euro bedacht. Doch die Dunkelziffer ist hoch, denn die städtische Verkehrsüberwachung kontrolliert nur „Parkplätze, die sich im öffentlichen Verkehrsraum befinden“, wie das Ordnungsamt auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt. „Parkplätze in Parkhäusern oder auf privatem Gelände sind davon ausgenommen.“

Damit wird auch der Fall einer prominenten Stuttgarterin bis auf Weiteres ohne finanzielle Folgen für die Sünderin bleiben. Die