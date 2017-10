Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Kultur im Dunkeln: Tausende Besucher haben bei der «Stuttgartnacht» ungewöhnliche Einblicke in die Stadt bekommen. An mehr als 60 Orten gab es am Samstagabend in der Landeshauptstadt 165 kulturelle Veranstaltungen - von Lesungen und Theateraufführungen bis hin zu Konzerten. Auch bisweilen kuriose Stadtführungen waren dabei - etwa ein kulinarischer Spaziergang vorbei an Restaurants oder eine Führung mit Gruselgeschichten aus der Stadt.

Auch in den Landtag konnten Interessierte einen Blick werfen - und Poetry Slams im Plenarsaal lauschen. Auf dem Dach des Rathauses konnten Gäste mit Teleskopen bei klarem Himmel Sterne beobachten. Das Programm lief von 19.00 Uhr abends bis 2.00 Uhr nachts. Rund 10 000 Besucher kamen zur 16. Auflage der kulturellen Nacht, wie die Veranstalter am Sonntag mitteilten. Im Vorjahr waren es ähnlich viele gewesen.