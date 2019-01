StuttgartMalik Zighmi ist verärgert. „Das ist nicht zu verstehen. Wer hat das entschieden?“, fragt er. Gemeint ist die Gebührenerhöhung der Stadtbibliothek, die seit 1. Januar gilt. Neu eingeführt wurde gar die Transportgebühr: Wenn man ein Buch in der Bibliothek am Mailänder Platz ausleiht und in einer Stadtteilbücherei zurückgeben will (oder andersrum), kostet das fortan einen Euro. Bisher war der Service kostenfrei und wurde rege genutzt: Im Jahr wurden eine halbe Million Medien zwischen den verschiedenen Bibliotheken transportiert. „Ich gehe mit meinen Kindern gerne auch mal unregelmäßig in den Büchereiwürfel, um das ausgelesene Botnanger