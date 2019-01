Anzeige

Stuttgart - Wangen (pol) Ein Schaden in Höhe von etwa 40.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich laut Polizeiangaben, am Dienstagabend in Stuttgart-Wangen zugetragen hat. Eine 47-jährige Autofahrerin war gegen 18:30 Uhr auf der Hedelfinger Straße in Fahrtrichtung Otto-Hirsch-Brücken unterwegs und musste wegen einer roten Ampel auf der Linksabbiegespur anhalten. Als es für die Geradeausspur grün wurde, fuhr sie versehentlich auch los und kollidierte beim Abbiegen mit einer bevorrechtigten Stadtbahn. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.