StuttgartDer Wullesteg führt vom Hotel Le Méridien hinüber zum Schlossgarten. Von hier oben hat der Betrachter eine beeindruckende Aussicht auf die etwa 600 Meter lange Baustelle der künftigen Stadtbahn-Haltestelle Staatsgalerie. In Richtung Neckartor sieht man 15 Meter tief in den Teil der Baugrube, in dem die Stadtbahnen künftig aus der Haltestelle heraus- und in Richtung Neckartor weiterfahren. Immer schmaler wird der Graben bis hin zu der Stelle, an der im Frühjahr 2019 die Wand zur bestehenden Strecke durchbrochen wird. In lediglich vier Tagen soll Ende 2020 der zukünftige Anschluss verlegt werden. Manfred Meidinger sagt es so: „Die neuen Gleise