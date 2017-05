Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem unerlaubten Abbiegemanöver in Stuttgart ist ein Auto von einem herannahenden Stadtbahnzug gerammt worden. Vier Insassen im Alter zwischen 17 und 19 Jahren wurden verletzt, der 24 Jahre alte Fahrer des Kleinwagens trug schwere Verletzungen davon. Das teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Zudem entstand ein Schaden von 100 000 Euro. Der Fahrer hatte demnach in der Nacht zum Montag versucht, an einer Kreuzung im Stadtteil Bad Cannstatt nach links über die Stadtbahnschienen abzubiegen, was an dieser Stelle nicht erlaubt ist. Der Zug erfasste das Auto und schleifte es rund 23 Meter das Gleisbett entlang mit.

Anzeige