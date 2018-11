StuttgartEinen Autofahrer wie aus dem Lehrbuch – dem mit den Negativbeispielen – konnten die Mitarbeiter der städtischen Verkehrsüberwachung am Freitag präsentieren: Er hat vom Café aus entspannt zugeschaut, wie er an seinen Smart einen Strafzettel gesteckt bekam. Erst als ein Abschleppauto vorfuhr, rührte er sich und ließ den Kaffee kalt werden. „Das ist typisch“, sagte Ordnungsbürgermeister Martin Schairer (CDU), als der Böblinger zerknirscht mit seinem Strafzettel immer noch unterm Scheibenwischer und mit einer Rechnung für den Abschleppwagen in der Tasche wegfuhr. „Den Strafzettel über 25 bis höchstens 35 Euro nehmen viele in Kauf. Erst das