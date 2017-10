Anzeige

Stuttgart - Bis zum 1. Juli 2018 können illegale Waffen und Munition straffrei beim Amt für öffentliche Ordnung abgegeben werden. Das hat die Stadt jetzt bekannt gegeben. Durch die Maßnahme soll die Anzahl der illegalen Waffen reduziert werden. Die Stadt nimmt sie kostenfrei entgegen und vernichtet sie anschließend.

Die Maßnahme geht auf eine Initiative des Bundes zurück und wurde Mitte Mai beschlossen. Demnach sollen Waffenbesitzer die Möglichkeit bekommen, ihre Waffen binnen eines Jahres nach Inkrafttreten des Gesetzes straffrei bei Behörden oder der Polizei abzugeben. Dadurch will die Bundesregierung die Anzahl illegal kursierender Waffen verringern.

Bereits 2009 hatte es eine solche Amnestie gegeben. Grund war der Amoklauf am 11. März an einer Schule in Winnenden. Damals hatte ein 17-Jähriger in seiner ehemaligen Schule und auf der anschließenden Flucht vor der Polizei 15 Menschen erschossen und letztlich sich selbst getötet.

In der Landeshauptstadt ist die Zahl der illegalen Waffen, die seit damals von Bürgern in die Amtsstuben gebracht wurden, „mit 80 Stück überschaubar“, sagt Stefan Praegert, der Leiter der städtischen Waffenbehörde. Auch bis zum Ende der Frist im kommenden Sommer rechne er mit keinem großen Anstieg. „Wer bewusst eine illegale Waffe besitzt, gibt sie in der Regel nicht zurück.“ Gleiches gelte auch für Menschen, die beispielsweise das Gewehr des Großvaters „vererbt“ bekommen haben und sich nicht im Klaren sind, dass es illegal in ihrem Besitz ist. Und dennoch hofft Praegert, dass die Maßnahme den einen oder anderen Bürger überzeugt, bei ihm vorbeizuschauen. Jede einzelne Waffe, die aus dem Verkehr gezogen werde, sei auch mit Blick auf die Vorkommnisse in Las Vegas ein Erfolg.

Unter illegale Waffen fallen übrigens bei weitem nicht nur Pistolen, Revolver und Gewehre. „Sondern auch Gegenstände wie Butterflymesser, Schlagringe oder Stahlruten“, sagt Praegert. Antike Säbel und Samurai-Schwerter, deren Klingen nicht stumpf sind, stehen ebenfalls auf der Liste. Sie werden bei den Mitarbeitern der städtischen Waffenbehörde aber eher selten abgegeben, dafür immer wieder im Rahmen von Hausdurchsuchungen von der Polizei beschlagnahmt. „Dann landen sie aber nicht bei uns.“

Aufbewahrt und vernichtet

Sie werden zunächst in der Asservatenkammer zwischengelagert, sobald sie nicht mehr für ein Verfahren von wesentlicher Bedeutung sind, werden sie dem Kampfmittelbeseitigungsdienst übergeben und anschließend vernichtet. Wirklich kurioses sei bei der Stadt noch nicht abgegeben worden, auch keine Kriegswaffen wie Panzerfäuste oder Handgranaten. Dafür aber immer wieder harmlose Dekoartikel, die ihrem Original verblüffend ähnlich sehen. „Wegen der Verwechslungsgefahr werden auch sie zerstört“, berichtet Praegert.

Sicherer Transport

Straffrei ist indes nicht nur die Abgabe, sondern auch der Transport von Waffen und Munition vom Aufbewahrungsort zur Abgabestelle. Praegert weist jedoch darauf hin, dass dabei Schusswaffen und Munition grundsätzlich getrennt gehören. Außerdem sollten alle Gegenstände in geschlossenen Behältnissen transportiert werden. So lassen sich Ängste und Notrufe von Dritten bei der Polizei vermeiden. Ein großes Jagdgewehr lediglich in eine Decke einzuwickeln und damit dann vielleicht auch noch in die S-Bahn einzusteigen, sei aber keine gute Idee. „Dann sollte man vorher lieber Kontakt zu uns aufnehmen. Solche Waffen holen wir selbstverständlich auch ab.“

Die Waffenbehörde der Stadt Stuttgart nimmt die Waffen in der Eber­hardstraße 35 im ersten Obergeschoss, Zimmer 145 bis 150, entgegen. Die Abgabe ist montags und mittwochs von 8.30 bis 13 Uhr und donnerstags von 12.30 bis 15.30 Uhr möglich. Außerhalb der Öffnungszeiten kann ein Termin per E-Mail unter sicherheit(at)stuttgart.de oder telefonisch unter 0711/216 91911 vereinbart werden.