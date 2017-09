Anzeige

Stuttgart - Die Stadt Stuttgart will bis zum Jahr 2022 Gesamtinvestitionen in Höhe von 690 Millionen Euro tätigen. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen Bildung, Betreuung, Inklusion, Wohnen, Mobilität, grüne Infrastruktur und Sauberkeit in der Stadt.

Oberbürgermeister Fritz Kuhn und Finanzbürgermeister Michael Föll haben gestern den Medien den Entwurf des Doppelhaushalts 2018/2019 und die Finanzplanung bis 2022 vorgestellt. Der Leitgedanke dabei laute: „Solide wirtschaften und sparen, um gezielt in die Zukunft der Stadt investieren zu können“. Der Doppeletat hat ein Volumen von