Umweltstaatssekretär Baumann spricht angesichts des Tags zur Erhaltung der biologischen Vielfalt (22.5.) von einem dramatischen Insektensterben. Artenschutz gehe uns alle an.

Stuttgart (dpa/lsw) Der beispiellose Rückgang an Arten und Lebensräumen europaweit, verbunden mit einem dramatischen Insektensterben, fordere alle, sagte Baumann anlässlich des Internationalen Tages zur Erhaltung der biologischen Vielfalt am Dienstag (22.5.). Ein dramatischer Rückgang an Insekten-Biomasse von bis zu 80 Prozent sei auch im Südwesten punktuell nachgewiesen worden. Dramatisch sei das nicht nur, weil unzählige Pflanzen auf die Bestäubung von Insekten angewiesen sind, sondern auch, weil sich viele Vögel von Insekten ernähren.