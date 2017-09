Stuttgart (dpa) - Die Staatsoper Stuttgart hofft gut zwei Wochen vor dem geplanten Probenstart für «Hänsel und Gretel» noch auf eine Freilassung des regierungskritischen Regisseurs Kirill Serebrennikow. Chefdramaturg Sergio Morabito sagte, dass er gerade in Moskau mit Mitarbeitern des in Hausarrest sitzenden Serebrennikow plane, wie die Inszenierung auch ohne ihn am 22. Oktober Premiere feiern könne. Das einmalige Projekt sei weit gediehen. «Alle sind kampfeswillig», sagte Morabito vor dem geplanten Probenstart Mitte September.

