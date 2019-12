StuttgartKleine Maßnahme, aber große Wirkung: Die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) planen in Möhringen am Sindelbach, wo derzeit noch Flüchtlingsunterkünfte stehen, eine Übereckverbindung in Richtung Vaihingen. Die lediglich 225 Meter lange zweigleisige Strecke könnte eine Art Ersatzverkehr mit der Stadtbahn ermöglichen, wenn im Rahmen von Stuttgart 21 die S-Bahn-Strecke zwischen Vaihingen und dem Flughafen wie geplant 2022 wegen des Baus eines dritten Gleises zur Station am Airport für ein Jahr gesperrt wird. Passagiere könnten so von Vaihingen aus doch den Flughafen erreichen – und umgekehrt. Die Verlängerung der U 6 zum Flughafen ist in vollem Gang und