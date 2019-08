StuttgartNormalerweise sind die S-Bahnen in Stuttgart rot. Nicht so eine S-Bahn der Linie S 4. Unbekannte haben mehrere Waggons komplett silbern grundiert – auch die Fenster – und minimalistisch Buchstaben darauf gemalt. Sie wirkt jetzt ein bisschen wie ein „Silberpfeil“. Unabhängig der Frage, ob das Kunst ist, handelt es sich dabei um Sachbeschädigung. Die Bahn zeigt solche Vorfälle grundsätzlich an.

Dass Züge wie die S 4 über mehrere Waggons hinweg komplett bemalt werden, ist in Stuttgart eine Seltenheit. Meistens sind es kleinere Flächen, die Sprayer besprühen. Zuletzt erregte der „Schwarzfahrer-Waggon“ – ebenfalls Teil