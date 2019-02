StuttgartMehr als ein Drittel der Flüchtlinge und Neuzugewanderten in Stuttgart mit einem Ausbildungsvertrag kann kaum Deutsch. Das belegt eine Erhebung der Stuttgarter Berufsschulen. Kammern und Politik zeigen sich alarmiert. Felix Winkler, Leiter der Schule für Farbe und Gestaltung in Feuerbach und geschäftsführender Leiter der gewerblichen Schulen, hatte die Erhebung initiiert: „Es ist noch gravierender, als ich ursprünglich vermutet hatte.“ Laut Sprachtests und Einschätzungen von Deutschlehrern an 21 Berufsschulen können von den 1000 neuzugewanderten Azubis 378 Lehrlinge nur rudimentäres Deutsch auf A1- und A2-Niveau. 490 verstehen klare