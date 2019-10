Stuttgart (dpa/lsw) - Kurt Latzina geht auch mit 93 Jahren noch regelmäßig schwimmen. Vier Mal die Woche und ab und an nach draußen für «eine Runde Bewegung», wie er sagt. Von nichts kommt nichts: Deshalb ist der sportliche Senior am Donnerstag in Stuttgart für sein bereits 50. Deutsches Sportabzeichen geehrt worden. Latzina hat seine Liebe zum Sport schon von klein auf entwickelt: «Bewegung ist das Leben», sagt er.

Wird es nicht langweilig, das Sportabzeichen so oft zu absolvieren? Für den Sportliebhaber aus Waldenbuch (Kreis Böblingen) nicht, es sei immer eine Herausforderung, sagt er. Das Deutsche Sportabzeichen wird vom Deutschen Olympischen