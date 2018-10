Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Die Autobahn 8 ist nach einem Lkw-Unfall zwischen den Abfahrten Möhringen und Degerloch in Richtung München gesperrt worden. «Die Bergung des voll beladenen Lastwagens wird wohl noch bis in den Vormittag dauern», sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Samstagmorgen. Das Fahrzeug war mitten in der Nacht in einem Baustellenbereich umgekippt. Details waren zunächst nicht bekannt.