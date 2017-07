Das Lichterfest auf dem Killesberg lockte auch in diesem Jahr die Besucher an. Hochsommerliche Temperaturen, viel Musik und eine spektakuläre Show, es wurde wieder viel geboten. Tausende strömten am Samstag zur traditionsreichen Open-Air-Veranstaltung in den Höhenpark, die bereits zum 67.Mal stattfand. Zahlreiche Bands und DJs sorgten für den musikalischen Rahmen auf insgesamt vier Bühnen. Von Rock, Pop, Soul, Blues, Schlager oder Elektro wurde für jeden Musikgeschmack etwas geboten. Ein ganz besonderer Moment ist natürlich immer dann, wenn nach Einbruch der Dämmerung zahlreiche Lämpchen und fantasievolle Leuchtobjekte die riesige Gartenanlage in ein farbenfrohes Lichtermeer tauchen. Dennoch war auch in diesem Jahr das Feuerwerk, das Pyrotechnik-Weltmeister Joachim Berner und seine Mannschaft an den Himmel zauberten, der Höhepunkt. Ein 30 Minuten langes Spektakel, das auch diesmal wieder atemberaubend war.Foto: 7aktuell.de/ Friedrichs

