StuttgartAlte Liebe rostet nicht. Oder etwa doch? Das Traditionshaus Spielwaren Kurtz jedenfalls verkauft seit 1833 in Stuttgart Spielsachen. Allerdings wird das Geschäft des Fachhändlers in den heutigen Zeiten nicht gerade leichter. Und wohl selten ist der Wandel – besser gesagt: das Rückzugsgefecht – besser sichtbar als bei Spielwaren Kurtz. Denn seit 2013 ist man nicht mehr auf dem Marktplatz sichtbar, sondern am rückwärtigen Eingang. Seitdem verkauft auf Teilen der früheren Fläche ein Schweizer Konzern Kaffeekapseln. Die Rückgänge beim Umsatz machte Kurtz damals durch Einsparungen bei der Miete wett, die an die Eigentümerin (Piëch Holding)