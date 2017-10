Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - In ihrem Streit um die Zahl der Vorsitze in Landtagsausschüssen wollen die AfD und die SPD weitere Gespräche führen. Ein Treffen des AfD-Fraktionschefs Jörg Meuthen mit seinem SPD-Kollegen Andreas Stoch verlief am Freitag dem Vernehmen nach zunächst ohne konkretes Ergebnis. Die Gespräche sollten aber fortgesetzt werden, sagte ein Sprecher der AfD-Fraktion in Stuttgart. Aus der SPD-Fraktion war zu hören, dass beide Seiten Stillschweigen vereinbart hätten. Die Fraktionen wollen den Streit beilegen.

Hintergrund ist, dass die Sozialdemokraten den Vorsitz in drei Ausschüssen haben und die AfD nur in einem. Als größte Oppositionsfraktion pocht die AfD aber darauf, noch einen Vorsitz zu erhalten. Meuthen, der auch AfD-Bundeschef ist, hatte der Deutschen Presse-Agentur gesagt, dass seine Partei rechtliche Schritte einleiten werde, sollte es keine Einigung geben. Nur mit dem Vorsitz im Wahlprüfungsausschuss gebe sich die AfD nicht zufrieden.