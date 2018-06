StuttgartDie SPD übt eine Woche vor der großen Debatte zum Thema Wohnen herbe Kritik an Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne). „Der OB lässt keine Gelegenheit aus, um zu erzählen, dass Neubau in Zeiten der Wohnungsnot gar nichts bringen würde“, ärgert sich SPD-Fraktionschef Martin Körner. Und: „Diese Haltung des OB zum Neubau ist schlicht falsch und zynisch, weil so der Widerstand gegen jede Art von Wohnbauvorhaben gestärkt wird.“ Daher plädiert die SPD für ein „politisches Ja zum Neubau“ – zum Teil auch auf der grünen Wiese.

Nicht zuletzt weil die Zahl der Bau­genehmigungen nach Angaben der SPD jüngst deutlich gesunken ist, will sich die Partei