Stuttgart (red) - Das Studierendenwerk Tübingen-Hohenheim baut eine neue Wohnanlage für 253 Studierende auf dem Campus der Universität Hohenheim. Jetzt fand der Spatenstich für den in der Egilolfstraße entstehenden Baukomplex mit drei Gebäuden statt. Der Entwurf stammt vom Architekturbüro Hank + Hirth in Zusammenarbeit mit den Reinboth Landschaftsarchitekten, die als Sieger aus einem Wettbewerb hervorgingen. In den Gebäuden wird es sowohl Wohngemeinschaften als auch Einzelapartments geben. Die Fertigstellung der 17,3 Millionen Euro teuren Wohnanlage ist für das Wintersemester 2018/2019 geplant. Das neue Wohnheim ergänzt das Wohnangebot für Studierende der Universität Hohenheim: Das Studierendenwerk bietet den rund 10 000 Studierenden bereits 1050 Wohnheimplätze.

