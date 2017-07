Von Elke Hauptmann





Stuttgart - Stuttgarts Finanzklima ist heiter bis sonnig: 231,3 Millionen Euro Überschuss im Ergebnishaushalt hat die Stadt im vergangenen Jahr erzielt, erwartet wurden lediglich 2,4 Millionen Euro. Auch die Aussichten für dieses Jahr sind bestens. Dennoch fordern Oberbürgermeister Fritz Kuhn und Finanzbürgermeister Michael Föll den Gemeinderat vorsorglich zu einem strikten Sparkurs auf - es könnten Regenwolken aufziehen.

Die Verwaltungsspitze hat gestern den Jahresabschluss 2016 präsentiert: „Die Haushaltsentwicklung ist sehr zufriedenstellend und bestätigt unseren Kurs, sparsam und solide zu wirtschaften, um die Zukunft Stuttgarts gestalten zu können“, betonte Kuhn. Nicht nur, dass man am Jahresende rund 230 Millionen Euro mehr in der Kasse hatte - obwohl man 86,8 Millionen Euro mehr als vorgesehen ausgegeben und zudem mit 367,5 Millionen Euro eine Rekordsumme investiert hatte. Es mussten auch weniger Schulden gemacht werden: Geplant war eine Kreditaufnahme über 137 Millionen Euro, in Anspruch genommen wurde aber nur ein zinsloses Darlehen in Höhe von 34,6 Millionen Euro zur Finanzierung von Flüchtlingsunterkünften. Der Gesamtschuldenstand der Stadt belief sich zum Jahresende auf 482,8 Millionen Euro.

Ursächlich für die positive Entwicklung seien Verbesserungen auf der Ertragsseite, erklärte Föll. So hat die Stadt allein 99,4 Millionen Euro mehr Gewerbesteuer (659 Millionen Euro) eingenommen. Bei den Zuweisungen vom Land lag man 107 Millionen Euro über dem Planansatz. „Wir haben von der guten wirtschaftlichen Lage profitiert.“ Und dieser Trend hält an: Dem Zwischenbericht zufolge zeichnen sich gegenüber dem Finanzplan Verbesserungen in Höhe von rund 76 Millionen Euro ab, auf die vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 153,6 Millionen Euro kann vollständig verzichtet werden. Die freie Liquidität zum Ende dieses Jahres wird vermutlich 115,6 Millionen Euro betragen (2016: 16 Millionen Euro).

Kuhn und Föll haben klare Vorstellungen davon, wie mit dem unerwarteten Geldsegen verfahren werden sollte: „Wir setzen unsere freien Mittel einerseits gezielt für wichtige Zukunftsaufgaben und die Daseinsvorsorge ein und sichern andererseits bestehende finanzielle Risiken ab“, erklärte der OB. 278 Millionen Euro sollen für konkrete Vorhaben reserviert werden, unter anderem 39,1 Millionen Euro für das defizitär arbeitende Klinikum, 43 Millionen Euro für Zusatzkosten beim Bau des Rosensteintunnels, 72,5 Millionen Euro für neue Schienenfahrzeuge und einen Betriebshof der SSB. Für die anstehende Sanierung des Opernhauses, die allein die Stadt mindestens 200 Millionen Euro kosten wird, sollen jetzt schon mal 40 Millionen Euro zurückgelegt werden.

Die gute Finanzlage wird Begehrlichkeiten bei den Gemeinderatsfraktionen wecken, die im Spätherbst über den Doppelhaushalt 2018/2019 beraten werden. Kuhn und Föll werden daher nicht müde zu betonen: Zwar sei eine Verbesserung erkennbar, es könne aber keinesfalls von einer Entspannung der Finanzlage ausgegangen werden. Es gebe erhebliche Risiken - die Nachrichten aus der Automobil- und Finanzbranche seien nicht so erfreulich. Würde man jetzt das Füllhorn ausschütten, wären die finanziellen Spielräume für die Zukunft sehr eingeschränkt. „Daher ist die Umsetzung von strukturellen Verbesserungen ab dem nächsten Jahr zwingend erforderlich.“ Wie berichtet, sollten entsprechende Maßnahmen im Volumen von 29 Millionen Euro ursprünglich bereits in diesem Jahr greifen, der Gemeinderat hatte das Sparpaket wegen der guten konjunkturellen Lage aber um ein Jahr verschoben.

Trotz voller Kassen halten Kuhn und Föll einen knallharten Sparkurs für unverzichtbar und haben dem Gemeinderat deshalb entsprechende Vorschläge im Volumen von jährlich 26 bis 27 Millionen Euro vorgelegt - beispielsweise sollen Sach- und Personalkosten eingespart, Zuschüsse gekürzt, Gebühren und Entgelte angehoben werden. Der Oberbürgermeister betonte: „Wir sind bei der Auswahl der Maßnahmen wirkungsorientiert vorgegangen und haben keine für die Verwaltungsbereiche schmerzhaften Vorschläge gemacht. Damit die Haushaltswirkung eintritt, ist es zwingend notwendig, die vorgeschlagenen Maßnahmen ohne Abstriche umzusetzen.“ Ein ausgeglichener Haushalt ist und bleibe das oberste Ziel, ergänzte Föll. Der Gemeinderat soll am 20. Juli über die Vorschläge der Verwaltung abstimmen.