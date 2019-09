StuttgartWer wird neuer Regionalpräsident? Direkt nach der Regionalwahl am 26. Mai war diese Frage leicht zu beantworten, mittlerweile hat sich die Situation geändert. Es wird nicht mehr ausgeschlossen, dass nicht nur der Grüne André Reichel kandidiert, sondern auch die CDU einen Kandidaten oder eine Kandidatin ins Rennen schickt. Die Mehrheit für Reichel in der Regionalversammlung steht auf Messers Schneide. Gewählt wird am 18. September.

Die Ausgangslage: Die Grünen waren der große Wahlsieger bei der Regionalwahl. Erstmals wurden sie stärkste Kraft, auch wenn die Entscheidung mit 24,26 zu 24,15 Prozent des bisherigen Platzhirsches