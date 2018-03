Stuttgart (if) - Die Art Stuttgart wird am Donnerstag, 2. Juni, in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Mercedesstraße 69, eröffnet. Die Vernissage zu dieser ersten internationalen Kunstschau in der Landeshauptstadt beginnt um 18 Uhr. Geöffnet ist am ersten Messetag bis 22 Uhr. Am Freitag, 3. Juni, und Samstag, 4. Juni, ist die Kunstmesse jeweils von 11 bis 20 Uhr geöffnet und am Sonntag, 5. Juni, von 11 bis 19 Uhr.

Auf der Messe Art Stuttgart wird es auch Sonderschauen geben. Die Wiederentdeckung eines Avantgardisten: Der Künstler Christian Roeckenschuss, 1929 geboren und im Jahr 2011 verstorben, wird bereits heute