StuttgartDas Theaterhaus Stuttgart und das Theater der Altstadt sind bedeutende Einrichtungen der Stuttgarter Kulturlandschaft, allerdings finanziell in Schieflage geraten. Die Stadtverwaltung hat reagiert und den Fraktionen einen Vorschlag zur Soforthilfe gemacht. Der Gemeinderat will in der kommenden Woche darüber entscheiden.

Das Theaterhaus benötigt aktuell rund 1,3 Millionen Euro. Die Stiftung Theaterhaus Stuttgart, Stadtverwaltung und Wissenschaftsministerium haben sich auf einen gemeinsamen Vorschlag verständigt, wie diese Lücke zu schließen wäre. Demnach würde die Stadt eine Sonderaufwendung von 486 000 Euro leisten, das Land weitere 243