So viele preisgekrönte Artisten wie noch nie

Rund 150 Akteure zeigen im Weltweihnachtscircus auf dem Wasen eine Show der Superlative

Stuttgart (if) - Nicht nur das Zelt ist neu. Gerade das Programm des Weltweihnachtscircus bietet mit seinen rund 150 Akteuren neue Sensationen. Zudem: Produzent Henk van der Meyden zeigt dieses Jahr so viele preisgekrönte Artisten wie noch nie. Am Donnerstag, 9. Dezember, wird im Zelt am Cannstatter Wasen die Premiere gefeiert.