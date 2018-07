StuttgartÜberdimensionale Planztröge, verschwenkte Fahrspuren und feste sowie versenkbare Poller: Diese Einrichtungen werden das Stadtbild in den kommenden Jahren verändern. Wie andere Städte auch zieht Stuttgart damit die Konsequenzen aus Terroranschlägen wie jenen in Nizza oder den auf den Berliner Weihnachtsmarkt, wo die Täter mit Fahrzeugen in Gruppen rasten. Folglich sollen vor allem Flächen, auf denen oft gefeiert wird, geschützt werden.

Auf ein friedliches und fröhliches Festwochenende hoffen alle, wenn in diesen Tagen in der Landeshauptstadt Tausende unterwegs sind: Fischmarkt, Marienplatzfest, Konzerte auf dem Wasen und im Stadion locken.