Stuttgart (dpa/lsw) - In Stuttgart gilt zum siebten Mal in diesem Jahr Feinstaubalarm. Seit Freitagabend herrscht bereits ein Betriebsverbot für Kamine, die nur aus Gemütlichkeit betrieben werden. Seit diesem Samstag um Mitternacht sind zudem Autofahrer aufgerufen, ihren Wagen stehen lassen. Feinstaubalarm wird in Stuttgart seit Anfang 2016 immer von Mitte Oktober bis Mitte April ausgelöst. Aber warum gerade dann?

Das hat mehrere Gründe: Einer davon ist, dass im Winter mehr geheizt und Auto gefahren und dadurch die Luft verschmutzt wird. Ein weiterer Grund ist dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge der geringe Luftaustausch im Winter durch