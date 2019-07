Stuttgart (pol)Ein 29-jähriger Mann hat am Samstag offenbar ein 12-jähriges Mädchen sexuell belästigt. Gegen 11.40 Uhr befand sich das Mädchen nach Angaben der Polizei zu Fuß auf dem Heimweg und passierte ein auf dem Bürgersteig an der Ameisenbergstraße geparktes Fahrzeug. Der Fahrer öffnete wohl sein Beifahrerfenster und sprach die 12-Jährige aus seinem Fahrzeug heraus an. Hierbei bemerkte sie, dass der Fahrer seine Hose geöffnet hatte und mutmaßlich onanierte. Das Mädchen ging schnell nach Hause, um Hilfe zu holen. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen silbergrauen VW Golf mit Esslinger Kennzeichen. Polizeiliche Ermittlungen führten zur vorläufigen Festnahme eines mutmaßlich Tatverdächtigen, der nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt wurde.

Der Fahrer des silbergrauen Fahrzeugs soll eine dunkle, kurze Hose, eine blau-grün verspiegelte Sonnenbrille und eine dunkle Baseballkappe getragen haben. Zeugen und möglicherweise weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.