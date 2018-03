Stuttgart - Die Forderung nach einem einfacheren Tarifsystem im öffentlichen Nahverkehr steht seit längerem im Raum. Zu starr, zu kompliziert sei das jetzige Modell, lautet die Kritik. Nach Ansicht des Verkehrs- und Tarifverbunds (VVS) sind die Möglichkeiten für Veränderungen allerdings gering, will man die Fahrgäste nicht noch mehr zur Kasse bitten. Bewegung gibt es hingegen beim Seniorenticket.

Der neue Geschäftsführer des VVS nimmt an diesem Vormittag im Ausschuss für Umwelt und Technik kein Blatt vor den Mund. Vieles von dem, was man in den 70er-Jahren eingeführt hat, würde man