Eigentlich blüht er nur alle sieben Jahre, der Titanwurz. In der Wilhelma gibt es allerdings ein außergewöhnliches Exemplar, das wohl Anfang September das nächste Mal blühen wird. Foto: Sebastian Gollnow

Stuttgart (dpa/lsw) «Jetzt ergibt sich erstaunlicherweise bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen die Gelegenheit, das extrem seltene Naturschauspiel im Zoologisch- Botanischen Garten zu erleben», teilte die Wilhelma in Stuttgart mit. «Eine neue Knolle strebt mit ihrem Trieb kontinuierlich ihrer Hochphase zu.»

Erst Ende Juni hatte die Titanwurz-Blüte Tausende Besucher in die Wilhelma gelockt. Es war das erste Mal nach etwa sieben Jahren. Die Pflanze blüht selten und verströmt dabei Aasgeruch, um Fliegen zur Bestäubung zu locken. Eigentlich hält sich die Blütenpracht nur eine Nacht. Das Exemplar in der Wilhelma scheint jedoch außergewöhnlich zu sein: Die Titanwurz blühte fast eine Woche lang. Das nächste Mal dürfte es nach Angaben des zoologisch-botanischen Gartens in der Nacht vom 6. auf den 7. September soweit sein.

Die Titanwurz stammt den Angaben zufolge von der Halbinsel Sumatra und kann bis zu zweieinhalb Meter hoch werden. In der Wilhelma ist sie derzeit im Schmetterlingshaus ausgestellt.