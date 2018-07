Seilbahn in Stuttgart? In Berlin wurde eine Seilbahn bereits während einer Probefahrt über die Baustelle der Internationalen Gartenausstellung getestet.

Seilbahn in Stuttgart? In Berlin wurde eine Seilbahn bereits während einer Probefahrt über die Baustelle der Internationalen Gartenausstellung getestet. Foto: dpa

Stuttgart (dpa/lsw)Die Idee gibt es schon recht lange - eine Studie sollte jetzt ein für alle Mal klären, ob Seilbahnen tatsächlich ein Lösung für das Stuttgarter Stauproblem sein könnten. Das Verkehrsministerium und die Stadt stellen die Ergebnisse am Montag (14.00 Uhr) vor. Es sind sogar schon vier konkrete Strecken im Gespräch: eine würde vom Daimler-Werk in Untertürkheim über das Wasen-Gelände in die Innenstadt führen. Eine andere könnte die Universität Hohenheim besser erreichbar machen.