Stuttgart (dpa/lsw) Der Mann sei plötzlich aufgetaucht, als Beamte in der Landeshauptstadt gerade einen Einsatz beendeten, teilte die Polizei in Stuttgart am Dienstag mit. Dabei habe «der offensichtlich stark sehbehinderte Senior» seinen Blindenstock mit «besonders weit ausladenden Bewegungen» vor sich geführt, hieß es in der Mitteilung. Ein Polizist habe ausweichen müssen, um nicht am Bein getroffen zu werden.

Als die Beamten den Mann deshalb angesprochen und am Oberarm berührt hätten, habe dieser plötzlich versucht, mit dem Blindenstock zu schlagen, hieß es. Die Beamten hätten versucht, den Mann zu beruhigen, hieß es weiter. «Mehrfach gaben sich