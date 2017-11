Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem Raubüberfall auf die Ausstellerin einer Schmuck- und Antiquitätenmesse in Stuttgart sind in einem Vorort von Paris fünf Männer und eine Frau festgenommen worden. Bei der kolumbianischen Bande sind Teile der Beute aus dem Stuttgarter Schmuckraub gefunden worden, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten. Vergangenen Sonntag war beim Überfall auf eine 62-Jährige Schmuck im Wert von mehreren Hunderttausend Euro erbeutet worden. Die Frau war nach der Messe auf dem Weg zu ihrem Auto, als mit Sturmhauben maskierte Männer auftauchten und sie auf dem Parkplatz mit einer Waffe bedrohten. Die Täter flohen mit einem älteren silberfarbenen Kombi mit italienischer Zulassung und später in Fahrzeugen mit Hamburger und Schweizer Kennzeichen, wie es hieß.