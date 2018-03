Das Gebäude ist noch komplett eingerüstet, Isolierplatten stehen vor dem Haus, Handwerker tragen stapelweise Kartons und Eisenstäbe ins Gebäude - kaum vorstellbar, dass auf dieser chaotischen Großbaustelle in wenigen Tagen das neue, weltgrößte Schweinemuseum eröffnet wird. Die ersten tausend Exponate der Säue haben ihre neuen Räumlichkeiten allerdings schon bezogen. Und die erste Reservierung steht auch schon fest: Eine Hochzeitsfeier am 24. April - obwohl das Schweinemuseum offiziell erst am 1. Mai eröffnet wird. „Wir liegen genau im Zeitplan, obwohl es hier noch nicht danach aussieht“, so Architektin