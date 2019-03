Ein Paar neugieriger Knopfaugen lugt seit kurzem aus dem goldgelben Fell von Brüllaffen-Weibchen Montega hervor. Sie brachte am Freitag, 15. Februar, in der Wilhelma in Stuttgart ihr erstes Jungtier zur Welt. Gemeinsam mit Vater Dichoso sind Mutter und Nachwuchs im Amazonienhaus zu sehen.