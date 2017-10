Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Eine schwangere Frau ist bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 10 nahe Stuttgart schwer verletzt worden. Sie saß am Donnerstag als Beifahrerin in einem Auto, das hinter einem Lastwagen herfuhr. Dieser musste wegen eines Stauendes bremsen, wie die Polizei mitteilte. Zwar kam das Auto rechtzeitig zum Stehen, doch der Wagen dahinter fuhr auf - und schob es unter den Lastwagen.

Die 47 Jahre alte Fahrerin des Autos wurde leicht verletzt. Die schwangere 36-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Mit im Auto saß noch ihre zehn Jahre alte Tochter. Sie erlitt leichte Verletzungen. Die 65-Jährige Unfallverursacherin wurde ebenfalls leicht verletzt. Der Fahrer des Lasters erlitt keine Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich zwischen der Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen und Schwieberdingen, unmittelbar vor dem Parkplatz Kaiserstein.