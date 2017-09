Anzeige

Stuttgart (eh) - Das Schwabenzentrum ist eines der wichtigsten Behördenzentren der Landeshauptstadt - und nach fast 40 Jahren Dauerbetrieb dringend sanierungsbedürftig. Mindestens zwei Jahre werden die Bauarbeiten dauern. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes und des Statistischen Amtes müssen ausziehen.

Das Schwabenzentrum in der Eber-hardstraße 39 wurde 1980 eingeweiht. Dass nach einer derartigen Nutzungsdauer mit intensivem Publikumsverkehr eine grundlegende Sanierung notwendig ist, ist der Stadt schon seit langem klar. In entsprechenden Gutachten wurden 2013 und 2016 erhebliche Mängel an Lüftung und Elektrik sowie am Wasser- und Abwassernetz festgestellt. Zudem entspricht das Gebäude nicht den aktuell gültigen Bestimmungen zum Brandschutz und energetischen Anforderungen. Um diese Mängel in diesem Teil des Gebäudekomplexes zu beheben, sind umfangreiche bauliche Eingriffe notwendig - was eine Auslagerung der in den Obergeschossen untergebrachten städtischen Ämtern erfordert.

So müssen alle 205 Mitarbeiter des Amtes für Öffentliche Ordnung in ein Interim umziehen. Für sie wurde bereits ein Bürogebäude in zentraler Innenstadtlage gefunden, das mit geringem Aufwand hergerichtet werden kann: Durch den Umzug der Stadtkämmerei in den Neubau der Rathausgarage Anfang 2019 werden im städtischen Gebäude Schmale Straße 9-13 rund 6000 Quadratmeter Bürofläche frei. Das sehr viel kleinere Statistische Amt soll auf Vorschlag von Erstem Bürgermeister Michael Föll ins Nachbargebäude Eberhard­straße 35-37 umziehen. Dort werden im vierten Obergeschoss 1600 Quadratmeter Fläche frei - im Zuge der Notariatsreform werden das Nachlassgericht und Betreuungsgericht bis März nächsten Jahres das Haus verlassen. Diese Flächen könnten nach entsprechenden Umbau- und Renovierungsarbeiten als Ersatzquartier genutzt werden.

Die Sanierung des Schwabenzentrums kostet nach bisheriger Schätzung der Verwaltung 34,2 Millionen Euro. Vor bösen Überraschungen ist man jedoch nicht sicher: Die Summe lässt sich erst genau beziffern, wenn die Ergebnisse aus den Schadstoff- und Brandschutzuntersuchungen vorliegen. Hinzu kommen 1,9 Millionen Euro, die der Umzug der beiden Ämter kostet. Mit dem Baubeginn wird im Juli 2019 gerechnet, mit der Fertigstellung im Jahr 2021.

Zurückziehen in das sanierte Schwabenzentrum wird nur das Ordnungsamt. Das Statistische Amt soll nach Willen der Verwaltung im Nachbargebäude bleiben. Dadurch könnten nicht nur Umzugskosten in Höhe von rund einer Million Euro eingespart werden, wirbt Föll für diese Variante. Viel mehr könnte die dann nicht mehr für die Statistiker benötigte Fläche dem Ordnungsamt zur Verfügung gestellt werden, das dringend mehr Platz für zusätzliche Mitarbeiter benötigt.

Noch in diesem Herbst soll der Gemeinderat einen Vorprojektbeschluss fassen. Föll drängt das Gremium zur Zustimmung: „Ein Aufschieben ist nicht nur aus baulichen Gründen nicht möglich, sondern auch aufgrund der passgenauen zeitlichen Verfügbarkeit einer Interimsunterkunft.“ Die Geschäfte im Erdgeschoss des Schwabenzentrums sollen trotz der Bauarbeiten geöffnet bleiben.