Schuster und Palmer im Clinch

Der OB und sein Tübinger Amtskollege streiten sich über einen Bürgerentscheid zu Stuttgart 21

Stuttgart (eh) - Die Oberbürgermeister vo n Stuttgart und Tübingen l iegen im Clinch. G rund ist einma l mehr das umst rittene Bahnprojekt Stutt­gart 21. In einem Brief an Wolfgang Schuster erinnert Boris Palmer an eine Absprache aus dem OB-Wahlkampf von 2004, in dem Schuster einen Bürgerentscheid bei Mehrkosten in Aussicht gestellt hatte.