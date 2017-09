Anzeige

Stuttgart (red) - Zollbeamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit haben am Wochenende die heiße Phase der Reinigung in Stuttgarter Schulen unter die Lupe genommen und wurden hierbei prompt fündig. In einer Schule im Stuttgarter Norden trafen sie auf zehn Beschäftigte, die mit Reinigungsarbeiten beschäftigt waren. Drei afghanische Staatsbürger verfügten über keine gültige Arbeitsgenehmigung in Deutschland und wurden somit illegal von ihrem Arbeitgeber beschäftigt. Der hinzugerufene Chef der Reinigungsfirma bestritt, dass die Männer bereits in seiner Firma beschäftigt seien. Aufgrund von Zeitdruck bei seinen Aufträgen habe er die