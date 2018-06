StuttgartWie gut ist die Ganztagsgrundschule in Stuttgart? Was könnte man besser machen? Diese Fragen haben die Schulpolitik umgetrieben. Um Antwort bat man Lehrer, Träger, Schulleiter und die Kinder selbst. Am Montag empfing sie Schulbürgermeisterin Isabel Fezer im Rathaus mit den Worten: „Ihr seid die Experten. Von euch wollen wir wissen, was wir tun können, damit ihr euch wohlfühlt und viel lernt.“ Durchs Programm führte Merlin Pohse, der im Winter noch als Weißclown Merlin im Friedrichsbau-Varieté aufgetreten war. Im nüchternen Ratssaal begeisterte er mit gekonntem Auftritt das junge Publikum.

Doch zunächst ging’s ums Eingemachte. „Kommen wir