Stuttgart (dpa/lsw) Sie trugen bunte Engelsflügel, liefen auf Stelzen oder kamen in Lack und Leder: Mit schrillen Kostümen und bunten Flaggen haben Tausende Menschen am Wochenende bei der Parade zum Christopher Street Day (CSD) gefeiert. Start war am Samstagnachmittag in der Innenstadt unter dem Motto «Expedition Wir».

Der Umzug setzte sich begleitet von Regenbogenfahnen und hupenden Motorrädern in Bewegung, wie Christoph Michl, Geschäftsführer der Interessengemeinschaft Christopher Street Day (CSD), sagte. Er sprach von mehr 6500 bis 7000 Teilnehmern - deutlich mehr als erwartet. Es gab demnach 93 Zugnummern bei der Parade für Gleichstellung. «Happy Pride!» twitterten die Veranstalter.

Der CSD steht im deutschsprachigen Raum für das Selbstbewusstsein Homosexueller und ihren Widerstand gegen Diskriminierung. Im Englischen spricht man meist von «Pride»-Paraden. Menschen, die lesbisch, schwul, bisexuell oder auch Transgender sind, zogen dabei am Samstag durch Stuttgart. Den Veranstaltern zufolge schauten rund 175 000 Menschen am Straßenrand zu.

Meteorologen hatten zwar vor Gewittern gewarnt, das Wetter hielt jedoch. Nach Polizeiangaben vom Sonntag blieb bis zum Schluss alles friedlich. «Das ist ein super Ergebnis», sagte Michl. Am Sonntag sollte es es noch ein Straßenfest - eine «Hocketse» - mit Künstlern und Musik in der Innenstadt geben.

Mit Engelsflügen in Regenbogenfarben und einem passenden Fächer feierte am Samstag auf einem der Wagen ein prominenter Gast mit: Schauspielerin ChrisTine Urspruch fuhr mit, weil sie beim CSD für die ZDF-Serie «Dr. Klein» drehte. «Es ist mein erster CSD, den ich live erlebe», sagte die 47-Jährige. «Ich nehme ja gleich doppelt daran teil - als Rolle und Privatperson.» Urspruch spielt in der Vorabendserie «Dr. Klein» die leitende Oberärztin Valerie Klein an einer Stuttgarter Kinderklinik.

Was ist anders beim CSD als Drehort? Zum einen der Wechsel zwischen Arbeit und Event, sagte Urspruch, die nach eigenen Angaben immer wieder von Fans angesprochen wurde. «Es ist alles gut vorbereitet, dennoch ist der eigentliche Drehmoment wahnsinnig improvisiert», bemerkte sie. «Das macht das unglaublich lebendig und vermittelt auch hoffentlich die Lebendigkeit, die hier auf dem CSD zu erleben ist.» Urspruch trug ein T-Shirt mit der Aufschrift «We are Family».

«Der Christopher Street Day verbindet Party mit politischer Demonstration», stellte die Schauspielerin fest, die auch aus dem Münster-«Tatort» bekannt ist. «Ein guter Weg, um sich Gehör zu verschaffen und in unseren Köpfen etwas zu bewegen - mit Leichtigkeit und Tiefgang.»

Ebenso verschieden wie die Teilnehmer waren ihre Kostüme: Zu sehen waren etwa Männer in pinken Röcken und passenden Perücken, die auf einem Oldtimer durch die Stadt fuhren. Ein anderer Teilnehmer brauchte nur zwei Kleidungsstücke: Eine blaue Lack-Unterhose und riesige bunte Engelsflügel. Andere kamen in Schwarz, mit Tiermasken und hielten Schilder hoch mit der Aufschrift: «Make Stuttgart kinky again» (Mach Stuttgart wieder pervers).

Mit dem Motto «Expedition Wir» sei die Gesellschaft als Ganzes gemeint, betonte Michl. Nach der rechtlichen Gleichstellung sei es wichtig, für Zusammenhalt zu werben. «Das gesellschaftliche Klima ist stark aufgeladen, insofern wollen wir auch das Verbindende aufzeigen.» Man sehe den ersten CSD nach der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare als Chance, sich aktiv in die Gesellschaft einzubringen, hieß es.

Im ersten Halbjahr 2018 wurden in Baden-Württemberg fast 1000 gleichgeschlechtliche Ehen geschlossen. Davon wurde in etwa 700 Fällen eine zuvor bestehende Lebenspartnerschaft in eine Ehe umgewandelt, wie aus Zahlen des Statistischen Landesamts hervorgeht. Seit Oktober 2017 können schwule und lesbische Paare genau wie heterosexuelle Paare heiraten. Von Oktober bis Dezember 2017 wurden im Südwesten etwa 1300 gleichgeschlechtliche Ehen geschlossen.

Parallel zum Stuttgarter CSD fand am Samstag auch die Parade zum Christopher Street Day in Berlin statt. Im Berliner Westen versammelten sich Tausende Menschen. Das Motto der Parade lautete hier «Mein Körper - meine Identität - mein Leben!». Wegen einer Unwetterwarnung wurde der CSD jedoch am Abend abgebrochen.