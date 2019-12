StuttgartLange Staus vor den Zufahrten der Terminals auf der Abflugebene sind am Stuttgarter Flughafen keine Seltenheit. Um lange Standzeiten in zweiter und dritter Reihe zu verkürzen, führt der Flughafen ab dem Frühjahr 2020 Schranken vor den Passagiergebäuden ein. Wer länger als acht Minuten hält, wird dann kräftig zur Kasse gebeten. „Die Parker haben zum Teil sogar Rettungskräften den Weg versperrt“, sagt Bernd Wiegratz. Dass in mehreren Reihen geparkt wird, und das minutenlang, ist nach den Worten des Teamleiters der Wache „fast Normalität“.

Derzeit darf zum Be- und Entladen drei Minuten gehalten werden – Parkverbotsschilder regeln das