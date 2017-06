Stuttgart (dpa/lsw) - Der Klimawandel wird sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Stuttgart ganz besonders auswirken. Die Zahl der Hitzetage im Talkessel könne sich bis zur Mitte des Jahrhunderts verdoppeln, teilte DWD-Vizepräsident Paul Becker am Dienstag in Stuttgart mit. Auch andere deutsche Großstädte hätten sich auf mehr Hitzetage einzustellen, die Stuttgarter City sei aber aufgrund ihrer Lage - umschlossen von einem Höhenzug - besonders betroffen. Eine Simulation des DWD für die Jahre um 2050 herum ergab für die Innenstadt mehr als 30 Tage pro Jahr mit einer gefühlten Temperatur von mehr als 32 Grad. In einigen Stadtteilen sind es sogar 40 Tage.

