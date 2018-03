Stuttgart (fb) - Mit den Autos fing einst alles an. "Motor - Sport - Freizeit" hieß Ende der 60er Jahre das, was sich nach und nach zur CMT weiterentwickelte. Inzwischen ist der M-Teil der Messe ziemlich geschrumpft. Auf den Fildern könnte er wieder ausgebaut werden.



Ein roter Truck hat sich vor dem Haupteingang auf die Hinterachsen gestellt und streckt seine Schnauze in die Luft. "Mit seinen 20 Tonnen ist er zu schwer für die Halle", sagt Wolfgang Schöller vom Motorsport-Club Stuttgart. Das Fahrzeug, das aussieht wie ein Feuerwehrauto, auf den Hinterrädern fahren und sich auf der Stellen drehen kann, ist Teil der Motor-Ausstellung auf