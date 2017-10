Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Zollbeamte haben auf der Autobahn 8 ein Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen, das mit etwa 36.000 Schmuggelzigaretten beladen war. Wie das Hauptzollamt Stuttgart am Montag mitteilte, war der 37 Jahre alte Fahrer gemeinsam mit zwei Mitfahrerinnen auf dem Weg von Serbien nach Frankreich. Bei der Vernehmung hatte der mutmaßliche Schmuggler eingeräumt, dass er sowas schon öfter gemacht hatte. Zuvor hatten die Beamten bei einer Kontrolle auf der A 8 bei Stuttgart unter der Rücksitzbank des Kombis sowie in sämtlichen Hohlräumen des Autos 182 versteckte Zigarettenstangen mit serbischem Steuerzeichen aufgespürt. Der Fahrer muss sich nun einem Steuerstrafverfahren stellen, die 182 Stangen Zigaretten wurden von den Beamten in der Nacht zum Samstag sichergestellt. Noch in Deutschland musste er die Tabaksteuer in Höhe von über 6000 Euro bezahlen.