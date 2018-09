StuttgartAuf dem Schlossplatz wird es an Silvester dieses Jahr keine organisierte, abgesperrte Veranstaltung und auch kein zentrales Feuerwerk geben. Die City-Initiative Stuttgart (Cis) hatte die Pläne für ein zentrales Fest zum Jahreswechsel vorangetrieben. Nun wurde diesem Vorhaben überraschend eine Absage erteilt. In der Folge werden auch die Lichtinstallationen auf dem Schlossplatz früher als geplant abgebaut. „Es wird kein Silvester-Event für den Schlossplatz organisiert. Es wird damit auch kein Großfeuerwerk geben“, erklärt Stadtsprecher Sven Matis. Die überraschende Absage des Festes begründet das Rathaus so, wie Matis weiter