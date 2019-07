Schlechte Straßen – viele Baustellen

An 25 Stellen in der Stadt werden in den Sommerferien Straßen ausgebessert

In der Landeshauptstadt muss man sich an die Dichte der Baustellen in den Sommermonaten gewöhnen. Viele Straßen sind durch die hohe Belastung sanierungsbedürftig.