StuttgartDie Fraktionen im Krankenhausausschuss, allen voran die SPD und mit ihr die FDP, lassen bei der Aufklärung des Skandals um die Auslandsabteilung des städtischen Klinikums nicht locker. Sie fragen nach der politischen Verantwortung für die Vorgänge, in denen die Staatsanwaltschaft wegen Untreue und Bestechung ermittelt. An der jüngsten Sitzung des Gremiums nahm ausnahmsweise auch OB Fritz Kuhn (Grüne) teil. In einem Antrag warfen SPD und FDP die Frage auf, wie früh Kuhn von den Vorgängen gewusst haben könnte.

SPD-Fraktionschef Martin Körner ist „nicht der Auffassung, dass die Verwaltung alles unternommen hat, die Dinge aufzuklären“.