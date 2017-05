Stuttgart (dpa/seb) - Nach dem Anschlag in Manchester ist die Bestürzung auch in Baden-Württemberg groß, zugleich wollen Veranstalter und die Polizei aber nicht in Aktionismus verfallen. „Das bisherige Sicherheitskonzept habe sich insgesamt bewährt, sagte Jörg Klopfer, Sprecher der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth || 0); if(w